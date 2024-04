Renzi | Giorgia Meloni non è una statista - è un’influencer

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di domenica 28 aprile 2024) ROMA – “chiede di votarla per le Europee ma sa perfettamente che non andrà al Parlamento Europeo. A lei non interessa contare davvero in Europa: le serve contarsi in Italia. Non è una, è”. Con queste parole, pubblicate sulla sua pagina Facebook, il leader di Italia Viva Matteocommenta le parole di, che oggi a Pescara ha annunciato la sua intenzione di candidarsi alle elezioni europee. L'articolo L'Opinionista.