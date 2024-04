Calcio a 5 femminile Serie A Stilcasa Falconara forza sette - YouGo Lazio battuta al ‘Palagems’ e playoff da seconda

(Di domenica 28 aprile 2024) Le citizens smaltiscono la delusione di coppa con un 7-3 da sorpasso in classifica: con l’accesso aida seconde, in virtù dello stop del TikiTaka, Ferrara e compagne se la vedranno con la VIP ROMA, 28 aprile 2024 – LoCostruzioni Città divince, ‘ringrazia’ il Bitonto per la gentile concessione di aver stoppato il Tiki Taka, e s’invola agli spareggi scudetto dain classifica. Il pomeriggio capitolino delle ragazze di Giulia Domenichetti si chiude con la migliore delle ipotesi tra quelle al vaglio della vigilia: con quattro reti nel primo tempo e tre nel secondo (tra cui quella della classe ’05 Gioia Pesaresi, al primo gol in biancoblu in appena quattro gare), la vittoria sul campo della You Goha rappresentato infatti il sorpasso a lungo ricercato per le ...

Serie A femminile, TikiTaka e Bitonto impattono nel remake di Coppa. Kick Off fa rima con playoff - Lo stilcasa Costruzioni Falconara scavalca in extremis il TikiTaka Francavilla, tutto invariato per il resto. L'ultima giornata della regular season conferma (quasi) per intero le 12 posizioni della ...

Under 19 femminile, regular season ai titoli di coda: così gli abbinamenti dei playoff - 7-3 per l’Audace Verona sul Dueville e 4-2 della T&T Royal Lamezia in casa Femminile Molfetta. Questi gli ultimi recuperi dell’Under 19 femminile che chiudono ufficialmente la regular season della cat ...

Regular season ai titoli di coda. Dal 4 maggio via ai playoff: così gli abbinamenti - playoff – Dal 4 maggio in poi (il ritorno è fissato per sabato 11 maggio), spazio ai playoff con i quarti di finale così definiti dalla griglia di piazzamento: Gara 1: stilcasa COSTRUZIONI ...

