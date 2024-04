Modello Italia per l' Ue - Meloni | Mandiamo la sinistra all' opposizione

(Di domenica 28 aprile 2024) "Sono pronta a scendere in campo per questa competizione europea, a metterci la faccia e a confrontarmi, come sempre, con il giudizio del popolono". Dal palco della conferenza programmatica di Fratelli d'Giorgiascioglie la riserva sulla sua candidatura alle prossime elezioni europee. L'annuncio tanto atteso arriva al termine di un discorso di 73 minuti in cui la premier e leader del partito di via della Scrofa mette in chiaro l'obiettivo a cui punta: "Possiamo portare anche in Europa ilno, e sarebbe una vera e propria rivoluzione. Vogliamo fare esattamente quello che abbiamo fatto inil 25 settembre del 2022: creare una maggioranza che metta insieme le forze di centrodestra e mandare finalmente all'la ...

