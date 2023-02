Turchia | la terra non smette di tremare | nuova scossa di magnitudo 4 8 Oltre 3 700 vittime L’Ingv conferma | c’è stato tsunami nel Mediterraneo

(Di martedì 7 febbraio 2023) Cresce di ora in ora il bilancio delledel violento terremoto che ha colpito a partire dalla notte tra domenica e lunedì lae la Siria. Le autorità dei due Paesi parlano ora di almeno 3.760 morti. Il governo turco ha accertato la morte di almeno 2.316 persone, quello siriano di almeno 1.444 suoi cittadini. Ma il bilancio pare destinato a salire ulteriormente a mano a mano che proseguono le ricerche sotto le macerie. Secondo Usgs, il sito governativo americano sul monitoraggio sismico, il bilancio finale della tragedia potrebbe essere molto più pesante e arrivare a toccare quota 10mila. Ladi terremoto più forte, di7.9, ha scosso lanel sud dellaa una profondità di 10 km alle 3:17 ora locale (le 2.17 in Italia). ...

