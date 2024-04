(Di lunedì 29 aprile 2024) Angelo, ex tennista e ora giornalista di Sky Sport, è una delle voci del tennis in Italia. A Fanpage.it ha raccontato aneddoti e retroscena della sua carriera, con focus su: "Vi spiego perché piace a tutti".

mangiante ricorda il primo impatto con sinner a 17 anni: “Agli avversari nasconde sempre una cosa” - Un bagaglio di esperienza che gli permette di essere sempre sul pezzo, anche oggi nel racconto delle imprese di Jannik sinner e degli altri tennisti italiani. Ai microfoni di Fanpage.it, mangiante ha ...

sinner: «Mamma non vede le mie partite. Non lavo i piatti. La terra rossa Non è la mia superficie preferita» - Jannik sinner sta lavorando in vista di Madrid, ma soprattutto per arrivare pronto agli Internazionali di Roma, trampolino di lancio per il Roland-Garros. Il tennista altoatesino ...

Gli spaghetti ed il talento nascosto: chi è Holger Rune, carriera e curiosità dell’avversario di sinner - In campo adesso si stanno sfidando Tsitsipas e Khachanov, ma una volta terminato questo match l’attenzione sarà tutta su sinner-Rune. Alle ATP Finals ... mentre la serie tv del cuore è Prison Break.

