PAGELLE – Calzona è un Sarri in miniatura coi paraocchi - fa giocare Juan Jesus perché ha piedi migliori

(Di lunedì 29 aprile 2024) Ledi Napoli-Roma 2-2 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. MERET. Ohibò Ilaria cara: si può dire che almeno stavolta, una tantum, il ritiro punitivo ha fatto bene? C’è voluta la quindicesima giornata di ritorno con la Roma per vedere il classico orgoglio e pure un po’ di gioco. Il risultato è che il giovane Meret fa una sola parata ma poi prende due gol, di cui uno su rigore. E’ la ciorta nerissima di questa nefasta stagione causata, non dimentichiamolo mai, dall’egolatria senile del Duce Aurelio – 6 Molto bravo su Pellegrini e per poco non arriva anche a parare il rigore di Dybala. Quanto alla fruttuosità o meno del ritiro, Fabrizio, non saprei: un minimo di gioco lo reputo il minimo sindacale per questa squadra, anche senza allenatore in panchina e senza dormire tutti assieme, ho visto piuttosto tanta insicurezza e tanti gol sbagliati in modo ...