(Di lunedì 29 aprile 2024), 28 aprile 2024 – Quando risponde al telefono, poche ore prima della partenza, è intento a trasre la suasotto la pioggia battente di questa primavera strampalata, fra le calline. Ma non sono certo poche gocce a impensierire Alberto Fiorin, 64 anni, che – assieme al compagno di tante avventure su due ruote Dino Facchinetti, 67 anni – percorrerà in bici la via della Seta sette secoli dopo il concittadino. Partiti giovedì da, a bordo di due biciclette gravel (non elettriche e adatte allo sterrato), munite di 4 borse dal peso complessivo di 18 chili, Fiorin e Facchinetti pedaleranno per 100 giorni e 12mila chilometri. Fiorin, com’è nata l’idea? "Viene da lontano. Il 25 aprile 2001 ero partito da...

Da Venezia a Pechino. "Noi come Marco Polo, arriveremo in Cina. Ma in bicicletta" - Il nostro viaggio diplomatico" Venezia, 28 aprile 2024 – Quando risponde al telefono, poche ore prima della partenza, è intento a trascinare la sua bicicletta sotto la pioggia battente di questa ...

Continua a leggere>>

La storia del poeta giardiniere che sogna di raggiungere la Mongolia in bicicletta - "Buon viaggio, che sia un'andata o un ritorno, che sia una vita o solo un giorno, che sia per sempre o un secondo". Così cantava Cesare Cremonini in una sua canzone molto conosciuta. Un testo che potr ...

Continua a leggere>>

Torre del Lago, in mostra 'Velocipedi e biciclette al tempo di Puccini' - Dal 4 al 12 maggio, nell’Auditorium adiacente la Villa Museo, una selezione di veicoli a due ruote di fine Ottocento, insieme a documenti originali dell’epoca e a trascrizioni di lettere pucciniane ...

Continua a leggere>>