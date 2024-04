Calcio Serie C Ancona salva - Fermana in D e play-out Vis-Recanatese

(Di lunedì 29 aprile 2024) L’ultima giornata ha emesso i suoi verdetti. Dorici in salvo, mentre laretrocede direttamente. Vis, col fattore campo a favore, ai-out con laVALLESINA 29 aprile 2024 – C’era molta attesa per questa ultima giornata di campionato e per i suoi verdetti, attesi una da stagione intera. In verità, poche le sorprese rispetto ai pronostici della vigilia ed alle varie, possibili combinazioni. Come da pronostico infatti, l’è riuscita a portare a casa la salvezza grazie allo 0-0 del “Del Conero” con la Lucchese, squadra ormaiche non aveva più niente da chiedere al torneo. Dopo un campionato pieno di luci ed ombre, più ombre che luci a Il Patron Tony Tiong oggi in visita alla squadra (foto profilo FB ufficiale) dir la ...

