Medioriente - nuova missione di Blinken

(Di lunedì 29 aprile 2024) 7.00 Il segretario di Stato Usaè arrivato a Riad, all'inizio di unatornata di colloqui per promuovere il cessate il fuoco tra Israele e Hamas e potenziare gli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. Nella capitale sauditaincontrerà i ministri degli Esteri dei Paesi del Golfo e quelli europei in visita, per discutere della ricostruzione di Gaza dopo la guerra, ha detto un funzionario Usa.andrà poi in Giordania e in Israele.