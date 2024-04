Tosi lancia Forza Nord La sfida di Fi al Carroccio

Acqua gelata dal Guardasigilli sul ddl Giachetti: 60 anziché 45 giorni di sconto di pena se c’è la buona condotta del detenuto. Contro Lega e FdI. A favore Fi. Ma prevale il rinvio per non affonda re definitivamente la proposta Continua a leggere>>

Nelle scorse settimane è emersa Forza Nord , un'associazione di parlamentari di Forza Italia ed ex leghisti che è nata proprio mentre il Carroccio a guida Salvini è in forte difficoltà elettorale e le elezioni europee si avvicinano. Anche se Antonio Tajani ha garantito che non si tratta di una ... Continua a leggere>>

Francesco Enrico Speroni è stato ministro alle Riforme, senatore per 7 anni, europarlamentare per 20, ma anche consigliere regionale in Lombardia, provinciale a Varese e cittadino nella sua Busto Arsizio. Una carriera vissuta come fedelissimo di Umberto Bossi, raccontata ora nel volume “Il Volo ...

Continua a leggere>>