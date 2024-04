SI PUÒ FARE Meloni scende in campo Una Ue senza sinistra

(Di lunedì 29 aprile 2024) Eccoli, gli obiettivi: «Vogliamo che l'Italia sia centrale per cambiare quello che non funziona in Europa». E ancora: «L'Italia puòla differenza». Giorgiachiude la kermesse programmatica di Fratelli d'Italia fissando un traguardo politico, ovvero avere i numeri per innescare il cambiamento nell'UE. Con un pre-requisito fondamentale: «Portare anche in Europa il modello italiano, sarebbe una rivoluzione in cui il partito dei conservatori è strategico e fondamentale». Dunque: «Vogliamo creare una maggioranza che metta insieme le forze di centrodestra e mandare all'opposizione laanche in Ue. È una impresa difficile ma possibile e dobbiamo tentare». Questo lo afferma nella sua triplice veste: Presidente del Consiglio Italiano, leader di Fratelli d'Italia e della famiglia dei conservatori europei. Che sarà in pista ...

Nel suo discorso alla kermesse di Fratelli d'Italia a Pescara, Giorgia Meloni ha annunciato la sua candidatura alle prossime elezioni europee, capolista in tutte le circoscrizioni. "Io sarò sempre una persona a cui dare del tu, senza formalismi, senza distanza", ha spiegato. Per questo, ha

MELONI difende l'Albania contro Report: "Dipinta come narcostato". Il sindacato dei giornalisti Rai USIGRAI : "Solidarietà a Report per gli attacchi della Presidente del Consiglio al GIORNALISMO di inchiesta". Comunicato USIGRAI Altro che difesa dell'informazione di Servizio Pubblico, del

"Se volete dirmi che ancora credete in me, scrivete Giorgia sulla scheda ", ha detto la premier Meloni annunciando dal palco di Pescara la sua discesa in campo in nome di Fratelli d'Italia per le elezioni Europee dell'8 e 9 giugno. L'invito che la leader di FdI è chiaro: per esprimere la

La meloni si candida alle Europee. Ma basterà scrivere Giorgia sulla scheda - "Chiedo agli italiani di scrivere sulla scheda il mio nome, ma il mio nome di battesimo, scrivete sulla scheda Giorgia, perché io sono e sarò sempre una di voi". Dal palco di Pescara, dove ha annuncia

Continua a leggere>>

Massimo Cacciari: "meloni, una mossa in stile Berlusconi per bidonare gli elettori" - "Abbiate pietà di me e degli elettori". Al telefono, il filosofo ed ex sindaco di Venezia Massimo Cacciari risponde così quando gli viene citata la trovata di Giorgia meloni: candidarsi alle europee c

Continua a leggere>>

meloni: «Scrivete Giorgia e cambiamo l'Europa. Sinistra all'opposizione come in Italia» - Farlo con un partito che, «siccome non sono la segretaria del Pd, farà del suo meglio per darmi una mano» infilza la premier. Elly Schlein risponde a tono: «meloni è nel paese delle meraviglie,

Continua a leggere>>