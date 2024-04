Ecco come l' attività solare ci ha regalato un aprile invernale e liberato dalla paura della siccità

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 29 aprile 2024) I laghi lombardi hanno acqua sopra i livelli medinon si vedeva da qualche anno; si scia nel centro Italia a finee anche fino si primi di maggio in alcune località del nord. Ci sono comuni alpini nei quali la tanta neve,non si vedeva da tempo, comincia a costituire un problema. Insomma l'Italia non è certo un Paesecronica, semmai, ma questa è da sempre una questione d'incapacità, nel Bel Paese siamo finora abbiamo gestito in modo pessimo le risorse idriche, a cominciare da una Sicilia che perde oltre la metà dell'acqua che madre natura le regala: 52%, almeno secondo il Masaf (Ministero dell'Agricoltura, del Made in Italy esovranità alimentare). Ricordiamo poi tutti le cassandre – rigorosamente schierate a sinistra – sugli effetti dei cambiamenti ...