Le Stelle di Branko - ecco le previsioni di lunedì 29 aprile

(Di lunedì 29 aprile 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di292024 Ariete Non può mancare qualche conflitto con le autorità e superiori, ma sono proprio i conflitti una buona occasione per chiudere con qualcuno, per non inseguire persone così distanti da voi. Aprite i vostri occhi di fuoco non solo per incantare in amore, ma per vedere il mondo che vi circonda, nella sua realtà. Anche Venere cambia carattere, lascia il vostro segno e diventa pratica in Toro, attira verso di voi beni materiali. Se qualche amore vuole volare libero lasciatelo volare. Toro Una conclusione dida incorniciare, Luna per due giorni in Capricorno perfetta per ...