ll voto europeo - un crocevia epocale

Prato, 27 aprile 2024 – Maria Logli, 27 anni e capolista PD nella seconda città della Toscana. Una bella responsabilità. “Una grande responsabilità e un grandissimo onore, che però non vivo in solitudine. Con me, con noi, c'è una squadra che in questi anni si è impegnata per portare una presenza ...

Continua a leggere>>