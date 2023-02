Come la Difesa italiana partecipa ai soccorsi dopo il terremoto

Leggi su formiche

(Di martedì 7 febbraio 2023) Partiti nella notte i primi voli di aiuti umanitari stanziati dall’Italia diretti alle zone della Turchia colpite dal sisma. I primi velivoli sono stati un P180 e un C130 dell’Aeronautica militare con a bordo personale specializzato della Protezione civile e delle Forze armate e materiali di soccorso, parte del programma di aiuti urgenti messo a disposizione dal nostro Paese per offrire assistenza e aiuto alle unità turche impiegate nelle operazioni di soccorso nella provincia meridionale turca di Kahramanmaras, colpita il 6 febbraio da due violente scosse di. L’impegno dellaspiegato dal ministro Guido Crosetto in una nota, “lasta seguendo con apprensione i drammatici aggiornamenti sul sisma e, in coordinamento con la Protezione Civile, sta mettendo in campo tutte le sue disponibilità di ...