La Fiorentina travolge il Sassuolo - 5-1 al Franchi 

(Di domenica 28 aprile 2024) AGISeconda vittoria consecutiva in campionato per la, che nel posticipo domenicale della 34 giornata di Serie A batte iltra le mura amiche, preparandosi al meglio per la semifinale d'andata di Conference League. Al Franchi finisce 5-1 grazie alla doppietta di Nico Gonzalez e ai gol di Sottil, Martinez Quarta e Barak, mentre serve a poco la fiammata ospite di Thorstvedt. Con questo successo la squadra di Italiano agguanta il Napoli a 50 punti portandosi a -5 dalla Lazio settima (viola con una gara da recuperare), mentre gli uomini di Ballardini rimediano l'ennesimo ko dando la sensazione di aver gettato la spugna e di essersi rassegnati alla retrocessione. Gli emiliani restano penultimi a -5 dalla zona salvezza. Come da copione sono i toscani a fare la partita in avvio, trovando la fiammata per sbloccare il match poco dopo ...