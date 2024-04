Cervelli - fuga e ritorno | ogni anno in tremila rientrano a Milano Ma il saldo è negativo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 aprile 2024)– Alice Giustacchini aveva lasciatonel 2013 per fare rotta verso Oxford e, dopo anni nel Regno Unito, è rientrata aper lavorare nello Human Technopole, dove coordina un gruppo di ricerca per la lotta alla leucemia. Andrea Pavel Nepentini, 24 anni, dopo un master in Intellingence e Sicurezza internazionale al King’s College di Londra invece di rimanere all’estero è tornato nella sua città d’origine, scegliendo di spendere in Italia le conoscenze acquisite nel campo della cybersicurezza. Due storie diverse legate dalla stessa scelta, che va in controtendenza rispetto all’inarrestabiledi braccia e, soprattutto verso il Nord Europa o gli Stati Uniti., in media, circapersone come Alice e Andrea ...