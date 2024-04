Ucraina - attacco Russia in estate e poi risposta di Kiev | l’analisi

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di lunedì 29 aprile 2024) (Adnkronos) – Laavanza e continuerà a compiere "significativi progressi tattici" nella guerra contro l', che attende l'arrivo delle armi garantite dagli Usa, potrà pensare a "limitate operazioni di controffensiva alla fine del 2024 o all'inizio del 2025". E' l'Institute for the study of war a delineare lo scenario a breve e medio L'articolo proviene da Webmagazine24.