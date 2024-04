Gli Arbëreshë | un’eredità albanese nell’Italia meridionale

Leggi tutta la notizia su iloveartigianato

(Di lunedì 29 aprile 2024) Glisono una comunità etnico-linguistica di origineche si è stabilita in Italia tra il XV e il XVIII secolo. Questi gruppi di emigranti lasciarono l’Albania e le regioni circostanti a seguito dell’espansione dell’Impero Ottomano nei Balcani. Oggi, glisono sparsi in varie regioni dell’Italia, tra cui la Calabria, la Basilicata, la Puglia, il Molise, la Campania e la Sicilia. Origini storiche Le migrazioni degliin Italia iniziarono principalmente dopo la morte del loro eroe nazionale, Giorgio Castriota Scanderbeg, nel 1468, che per circa 25 anni aveva resistito agli Ottomani. Dopo la sua morte, molte delle sue truppe e famiglie albanesi decisero di fuggire dall’avanzata ottomana, cercando rifugio in Italia, dove furono accolti e stanziati in villaggi ...