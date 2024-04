Festa scudetto Inter - Cuadrado scatenato | Chi non salta bianconero è VIDEO

(Di domenica 28 aprile 2024) Esplode la gioia dell’. La squadra nerazzurra, dopo quasi otto ore di pullman scoperto tra due ali di folla nerazzurre, è arrivata a piazza Duomo dove si sta svolgendo la celebrazione di tutta la rosa. Al momento di Juanil pubblico nerazzurro ha intonato il coro “Chi nonè” e il colombiano, nonostante il suo lungo passato alla Juventus hato in maniera convinta e ha fatto impazzire il pubblico nerazzurro. “Volevo dare il mio contributo, purtroppo non sono riuscito – ha poi detto– Ma ho imparato questa canzone che fa E per la gente che…” mandando in visibilio tutto il pubblico.isti to: "chi nonjuventino è": ? pic.twitter.com/RJb0vfmG3A — ...

LIVE - FOTO E VIDEO dalla parata scudetto, ciclone Frattesi e Calhanoglu urla: "Chi non salta rossonero è" - Dopo la vittoria per 2-0 al Meazza contro il Torino, è tempo di festa per l'Inter e gli interisti. Come previsto, i due pullman scoperti con a bordo la squadra e lo staff seguiranno ...

Barzagli: "Lautaro leader, quanto determina Dimarco cuadrado che salta ai cori anti-Juve…" - In studio a DAZN, Andrea Barzagli ha parlato così a margine della festa scudetto dell'Inter in Piazza Duomo. " Dimarco quanto è stato determinante Gol, assist, quanto è determinante… Lautaro ormai è ...

Cori contro la Juventus, cuadrado festeggia con i tifosi in Piazza del Duomo: 'Chi non salta è bianconero' - Juan cuadrado salta a 'chi non salta bianconero è'. E' questa l'immagine che arriva da Piazza del Duomo, dalla festa dello scudetto dell'Inter. Un'accoglienza a metà per l'esterno colombiano, che ha ...

