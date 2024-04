Programmazione Italia 1 - cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

(Di lunedì 29 aprile 2024) Stai cercando ladi1 di? Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di1 per l’intera giornata di. Vi ricordiamo che il palinsesto è visionabile sia inche inattraverso la piattaforma Mediaset Infinity. Su quest’ultima inoltre potretele repliche dei programmi diUno. In questo approfondimento invece potete trovare latv di stasera di tutti i canali. Programmi1 di, 29 Aprile 2021 Mattina 07:57 - Kiss Me LiciaLicia viene a sapere che Manuela e Toni si sposeranno il giorno seguente: lei e Andrea avranno l'incarico di consegnare i fiori agli sposi durante la ...

La Billie Jean King Cup 2024 cambia ancora format per le Finals di Siviglia. E, se questa è da una parte una novità quantomeno gradita dal circuito femminile perché mette se non altro della distanza con le WTA Finals, dall’altra vede la creazione di una specie di imbuto dal quale la competizione a ... Continua a leggere>>

La Billie Jean King Cup 2024 cambia ancora format per le Finals di Siviglia. E, se questa è da una parte una novità quantomeno gradita dal circuito femminile perché mette se non altro della distanza con le WTA Finals, dall’altra vede la creazione di una specie di imbuto dal quale la competizione a ... Continua a leggere>>

Stai cercando la Programmazione di Italia 1 di oggi ? Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di Italia 1 per l’intera giornata di oggi . Vi ricordiamo che il palinsesto è visionabile sia in diretta che in streaming attraverso la piattaforma Mediaset Infinity. Su quest’ultima ... Continua a leggere>>

Fondi Ue, ecco la riforma: tutta la spesa in tempi certi - Il governo si appresta a riscrivere le regole della politica di coesione. In primo luogo si vuole legare in un unico filo conduttore la programmazione (e la spesa) dei diversi fondi per lo sviluppo ...

Continua a leggere>>

Massimo Biscardi: “Per il Petruzzelli ultimo sforzo: portare il bilancio a 20 milioni” - Abbiamo fatto sì che le nostre programmazioni fossero come un lungo viaggio insieme ... «Ci piace l’idea di portare fuori dall’italia non solo le cose del nostro repertorio ma arricchire la conoscenza ...

Continua a leggere>>

Vannacci, 'voglio il sogno italiano, basta pensiero unico' - "Abbiamo un'identità da difendere che tutto il mondo ci invidia, siamo la Patria della bellezza. Volendo rinnegare la nostra identità rinunciamo ad un valore aggiunto che ci caratterizza. (ANSA) ...

Continua a leggere>>