Basket | il ritorno dell’Unicaja Malaga - vince la Champions League battendo in finale Tenerife

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 aprile 2024) Si può semplicemente dare un grande bentornato nel novero delle vincitrici in Europa all’Unicaja. Una delle società che hanno simboleggiato la metà degli Anni 2000, poi calata di rendimento, ma pur sempre vincitrice dell’EuroCup sette anni fa, porta a casa laball2023-2024. Battuto inil Lenovoper 80-75 con Kendrick Perry a quota 17 punti e Nihad Dedovic (alla Virtus Roma tra il 2010 e il 2012, al tempo noto come Djedovic per questioni fonetiche) con 14. Dall’altra parte inutili i 18 di Kyle Guy e i 16 dell’ex Cantù Giorgi Shermadini, nonché i 14 dell’eterno Marcelinho Huertas, un passato anche in Fortitudo Bologna 15 anni fa. Per l’Unicaja un percorso che, al di là di unaquasi sfuggita di mano e tenuta in piedi ...