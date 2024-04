I programmi in tv oggi - 29 aprile 2024 | film e intrattenimento

(Di lunedì 29 aprile 2024) Su Rai Uno Viva la danza, su Canale 5 L’isola dei famosi. Guida aiTv della serata del 29Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 29? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai 4 dalle 21.10 The Beast. Incheon, Corea del sud. Due detective rivali, caratterizzati da modi di fare decisamente diversi, si ritrovano a collaborare per risolvere un inquietante omicidio: il corpo di una ragazza, scomparsa senza lasciare traccia, è stata ritrovato amputato di tutti e quattro gli arti. Chi è l’autore di tanta efferatezza? Su Rai Movie dalle 21.10 L’oro di MacKenna. ...

