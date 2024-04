Sezze - la ragazza colpita per sbaglio | Gli ha puntato la pistola in facci - ma lui l?ha spostata mentre sparava

sezze, la ragazza colpita per sbaglio: «Gli ha puntato la pistola in faccia, ma lui l’ha spostata mentre sparava» - Ho sentito dolore al piede e ho lasciato cadere a terra il cellulare, mentre lei continuava a chiamarmi dall’altra parte del telefono». Martina, la ragazza colpita per sbaglio da un proiettile sabato ...

Scuola: Meloni, 'mai in silenzio di fronte a chi vuole togliere crocifissi e chiuderle per Ramadan' - Pescara, 28 apr. (Adnkronos) - "Non possiamo rimanere in silenzio di fronte a chi nelle nostre scuole e le nostre università insegna l'odio verso la nostra civiltà, non accettiamo lezioni da chi ...

Favignana, morto Clemente Ventrone, vice rais della tonnara - Nelle foto dei turisti e dei fotografi che hanno raccontano nei decenni la mattanza alle Egadi quell'uomo dai capelli ricci bianchi e col viso segnato dalla fatica è stato immortalato mentre arpionava ...

