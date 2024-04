(Di lunedì 29 aprile 2024) AGI - Dalle Olimpiadi di Parigi ad un possibile nuovo presidente delpassando per le tante, sono in totale 46, elezioni dellenazionali degli sport estivi. Il sistema elettorale rispetto alle precedenti tornate è cambiato. Giovanninon è- è al terzo mandato - a meno che non cambi la legge. Enti pubblici oltre alsono anche Cip (Comitato italiano paralimpico), Aero Club d'Italia (Aeci), Aci (Automobile Club d'Italia) e Unione Italia Tiro a Segno (Uits) per il coinvolgimento di uno o più ministeri (trasporti, difesa, economia, cultura e sport). I presidenti federali di lungo corso potranno candidarsi ma, in questo caso a differenza del passato, se puntano ad un mandato successivo al terzo dovranno ottenere il 66,67%. Il quorum dovrà essere almeno il ...

Meno paletti nelle candidature. Quindi, si spera, più democrazia all’interno delle federazioni , in mano da decenni ai soliti presidenti, che potranno ancora ripresentarsi ma almeno dovranno sudarsi la rielezione. Il Coni di Giovanni Malagò è pronto da approvare i nuovi “principi fondamentali” ... Continua a leggere>>

coni: Malagò non ricandidabile, le federazioni verso il voto - AGI - Dalle Olimpiadi di Parigi ad un possibile nuovo presidente del coni passando per le tante, sono in totale 46, elezioni delle federazioni nazionali degli sport estivi. Il sistema elettorale ...

Continua a leggere>>

Vittoria Guazzini scalpita: "Daremo il massimo per essere protagoniste" - Il cammino di Vittoria Guazzini verso le Olimpiadi 2024 continua con test aerodinamici a Milano. La campionessa si prepara per eccellere nella pista di Parigi.

Continua a leggere>>

730, dall’asilo allo sport: ecco le detrazioni per i figli - Tetto a 800 euro per scuole, conservatori, mense e gite. Le istruzioni per dividere le spese tra genitori, a seconda della convenienza ...

Continua a leggere>>