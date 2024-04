Inter - Cuadrado scatenato al coro | 'Chi non salta bianconero è' - VIDEO Tifosi Juve inferociti

(Di domenica 28 aprile 2024) L`fa festa per le vie di Milano e in Piazza Duomo, Juanfa inferocire idellantus: la conquista del 20° scudetto...

Il post di incitamento verso l'Inter non è andato giù ai tifosi della Juventus: il grande ex Cuadrado è stato riempito di insulti sui social subito dopo la partita.

Un 1-0 nel big match contro la Juve ntus che profuma di 20° titolo (e di seconda stella). L'Inter batte anche i bianconeri di Massimiliano Allegri e vola a +4, in attesa di recuperare lo s contro contro l'Atalanta che potrebbe farla volare a +7. Morale alle stelle e squadra che si conferma come la ...

cuadrado si espone quando parte il coro anti-Juve dai tifosi dell’Inter: fa quello che gli chiedono - cuadrado scatenato nella festa Scudetto dell’Inter quando è partito il coro contro la Juventus. Il colombiano ha dimenticato il suo passato.

cuadrado fischiato dai tifosi dell'Inter, ma salta al "chi non salta bianconero è". Festa scudetto particolare per l'ex Juve E' una festa scudetto particolare quella vissuta da cuadrado per celebrare ...

Juan cuadrado si è preso la scena durante i festeggiamenti per lo scudetto dell'Inte r: il calciatore colombiano era con tutto il resto della squadra in terrazza Duomo davanti ai migliaia di tifosi ...

