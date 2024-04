VIDEO IN – L’Inter arriva in Piazza Duomo | inizia la presentazione di fronte ai tifosi!

(Di lunedì 29 aprile 2024) La sfilata sui pullman scoperti è finita: adesso è il momento dellasulla terrazza che si affaccia suldi Milano, gremito dinerazzurri in delirio. PRESENTAZIONI –, gremita dinerazzurri, ha finalmente accolto i due pullman scoperti del. Ihanno raggiunto la terrazza che si affaccia sullaprincipale di Milano, da cui si affacciano dial loro immenso popolo festante. La lunga sfilata,ta alle ore 16.00 dopo la fine del match contro il Torino, si protratta fino a pochi minuti fa ed ha interessato le strade più importanti della cittadina milanese. Adesso, una volta giunti in, i ...

Dopo il successo ottenuto sul Torino (2-0) in campionato, è ufficialmente iniziata la Festa scudetto del l’Inter . I due bus scoperti , uno con a bordo i giocatori, l’altro con lo staff di Simone Inzaghi, sono partiti in questi minuti da San Siro per celebrare la ventesima stella conquistata dal club ... Continua a leggere>>

La festa dell’Inter in giro per Milano continua. I pullman stanno proseguendo il loro lento e glorioso percorso, dal profilo X del club arrivano aggiornamenti su Piazza Duomo . AGGIORNAMENTI – L’Inter sta continuando con i suoi due pullman il giro per Milano. La festa è infinita e si chiuderà ... Continua a leggere>>

“Non ho mai visto una cosa del genere”. A dirlo il ds dell’ Inter , Piero Ausilio in merito alla Festa del popolo nerazzurro per la vittoria del ventesimo Scudetto. La parata intanto è entrata nel vivo e nel suo momento clou. I due autobus scoperti , su cui sono saliti squadra e staff, sono arrivati ... Continua a leggere>>

Cori contro la Juventus, Cuadrado festeggia con i tifosi in piazza del duomo: 'Chi non salta è bianconero' - Juan Cuadrado salta a 'chi non salta bianconero è'. E' questa l'immagine che arriva da piazza del duomo, dalla festa dello scudetto dell'Inter. Un'accoglienza a metà per l'esterno colombiano, che ha ...

Continua a leggere>>

Cuadrado si espone quando parte il coro anti-Juve dai tifosi dell’Inter: fa quello che gli chiedono - Cuadrado scatenato nella festa Scudetto dell’Inter quando è partito il coro contro la Juventus. Il colombiano ha dimenticato il suo passato.

Continua a leggere>>

Inter, Cuadrado scatenato al coro: 'Chi non salta bianconero è' VIDEO - L`Inter fa festa per le vie di Milano e Juan Cuadrado fa arrabbiare i tifosi della Juventus: la conquista del 20° scudetto e della seconda stella, con la matematica.

Continua a leggere>>