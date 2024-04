Open Var | 'Corretto il rosso a Tameze - Lovato è troppo distante'

Anche Frances Tiafoe al Sardegna open con Musetti e Sonego: in gara 15 top-100. Da lunedì le qualificazioni - Il colpo è arrivato a poche ore dal sorteggio dei tabelloni, in una domenica destinata agli ultimi ritocchi e ai primi allenamenti dei protagonisti: al via della seconda edizione del Sardegna open del ...

Continua a leggere>>

Sardegna open, dopo Musetti e Sonego a Cagliari anche Tiafoe - Il colpo è arrivato a poche ore dal sorteggio dei tabelloni, in una domenica destinata agli ultimi ritocchi e ai primi allenamenti dei protagonisti: al via della seconda edizione del Sardegna open del ...

Continua a leggere>>

La strategia di Meta per l'IA è un rompicapo interessante - Mark Zuckerberg ha spiegato come Meta intende diventare leader nel settore dell'intelligenza artificiale. L'azienda punterà sull'open ...

Continua a leggere>>