(Di domenica 28 aprile 2024)questa mattina (28 aprile), intorno alle 10, in via Quasimodo, a. Una donna di 70 anni ètadi, al terzo piano, ed è morta sul...

macerata, tragedia in mattinata: precipita dalla finestra di casa e muore sul colpo. Indagini in corso - macerata tragedia questa mattina (28 aprile), intorno alle 10, in via Quasimodo, a macerata. Una donna di 70 anni è precipitata dalla finestra di casa, al terzo piano, ed è morta sul colpo.

Paolo Di Mizio, volto storico del Tg5 della notte: “Quella fascia oraria mi rese distinguibile. L’esordio in tv Grazie a Costanzo” - Intervista a Paolo Di Mizio. Gli inizi con Costanzo, i tanti scoop e l'approdo al Tg5: "Mentana bravo, ma irascibile. L'edizione notturna mi ha reso distinguibile, tra i miei spettatori più assidui c' ...

