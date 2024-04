Darmian | Anche le sconfitte ci hanno dato qualcosa in più!

Darmian sarà fra i giocatori in campo stasera in Inter-Napoli, da capire se dall’inizio o a gara in corso. Appena arrivato il pullman allo stadio, il numero 36 ha rilasciato una breve intervista su Inter TV. PRONTI ALLA PARTITA – Matteo Darmian, prima di Inter-Napoli, si sofferma sull’avversario: ...

Continua a leggere>>