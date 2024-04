ScreenRadio Weekly 27 aprile 2024 - tutti i podcast della settimana

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di lunedì 29 aprile 2024) Torna ildiil programma che raccoglie i nostri show più amati. Abbiamo iniziato lacon uno speciale dedicato a Wrestlemania XL. Giacomo Lenzi e Mario Mancuso hanno chiacchierato sull’evento più cool del momento. Spazio anche Guida per riconoscere i tuoi film, l’audio guida che vi aiuta a non perdere la bussola tra le varie proposte cinematografiche in sala e in streaming. Emanuele Rauco ci ha parlato di Challengers, il nuovo film di Luca Guadagnino con Zendaya (qui c’è la nostra recensione) che lo ha letteralmente stregato. Spazio anche a Confidenza di Daniele Luchetti, tratto dal romanzo di Domenico Starnone, con Elio Germano (leggete qui la nostra recensione). E per le dolenti note, anche a Rebel Moon – Parte 2: la sfregiatrice (qui la nostra recensione) Ora cliccate play per ascoltare l’episodio ...