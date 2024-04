Inter - la festa Scudetto LIVE | squadra sulla terrazz - Calhanoglu senza voce Inzaghi | 'Abbacciatevi' FOTO e VIDEO

“Non ho mai visto una cosa del genere”. A dirlo il ds dell’ Inter , Piero Ausilio in merito alla Festa del popolo nerazzurro per la vittoria del ventesimo Scudetto. La parata intanto è entrata nel vivo e nel suo momento clou. I due autobus scoperti , su cui sono saliti squadra e staff, sono arrivati ... Continua a leggere>>

Cuadrado si espone quando parte il coro anti-Juve dai tifosi dell'inter: fa quello che gli chiedono - Cuadrado scatenato nella festa Scudetto dell'inter quando è partito il coro contro la Juventus. Il colombiano ha dimenticato il suo passato.

Cuadrado fischiato dai tifosi dell'inter, ma salta al "chi non salta bianconero è" - Cuadrado fischiato dai tifosi dell'inter, ma salta al "chi non salta bianconero è". festa scudetto particolare per l'ex Juve E' una festa scudetto particolare quella vissuta da Cuadrado per celebrare ...

LIVE - FOTO E VIDEO dalla parata scudetto, Barella chiama Inzaghi: "Demone, stai cucinando" - Dopo la vittoria per 2-0 al Meazza contro il Torino, è tempo di festa per l'inter e gli interisti. Come previsto, i due pullman scoperti con a bordo la squadra e lo staff seguiranno il percorso che ...

