Termina il campionato di Lega Pro | tutti i verdetti per le marchigiane tra salvezza - playout e retrocessione

Mentre i tifosi della Juventus provano – con la complicità di qualche media che dovrebbe essere sicuramente più imparziale – a mettere in dubbio la regolarità dell'iscrizione dell'Inter al campionato, dimenticano una cosa: l'iscrizione da analizzare è proprio quella del club bianconero, per la ...

Utilizzare gli impegni di campionato per consentire alla squadra di ritrovare la fiducia in Eurolega. E' questo lo spirito con cui la Virtus domani alla Segafredo Arena (ore 20, diretta Eurosport2) riceverà la visita di Pistoia. Passa un po' in secondo piano il fatto che una vittoria contro la ...

