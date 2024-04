Franco Di Mare | Ho un tumore incurabile - mi resta poco da vivere

(Di domenica 28 aprile 2024) Il giornalista e conduttore ha svelato di avere un mesotelioma, spiegando: «Da inviato di guerra per la Rai ho respirato amianto». Da quando si è ammalato, tre anni fa, i dirigenti della tv pubblica si sono «dileguati tutti». La cosa più dolorosa, tuttavia, è stata un'altra: «Dire alle persone che amo che da questo non si guarisce»

