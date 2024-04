Stellar Blade - Sony sta rimborsando i giocatori per falsa pubblicità?

Stellar Blade è un gioco contraddistinto da un livello di difficoltà che sale con l’avanzare dell’avventura, richiedendo di conseguenza che i giocatori potenzino le armi di Eve (e non solo) per riuscire a sconfiggere con maggior scioltezza i tanti Naytiba che hanno assediato la terra. Grazie a ... Continua a leggere>>

Nel corso dell’avventura di Stellar Blade è possibile trovare dei forzieri ad alta sicurezza che Eve inizialmente non è in grado di aprire, contenti ovviamente ricompense preziose ed oggetti rari. Visto che si tratta di oggetti importanti, scopriamo in questa guida come aprirli. come sbloccare i ...

Continua a leggere>>