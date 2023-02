Terremoto magnitudo 7 9 in Turchia | allerta tsunami anche in Italia

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Undi7.9 ha colpito laquando inerano passate da poco le 2 di notte. Con gravi crolli di tantissimi edifici e decine di morti (al momento si parla di quasi 80), il cui bilancio è in aumento. Coinvoltela Siria, sempre in maniera importante con in questo caso già oltre 100 vittime. Il sisma è stato poi avvertitoin altri Paesi come Libano, Grecia, Cipro e Israele: tanta la paura. L’epicentro delinè stato individuato nella provincia di Gaziantep. A quella principale sono seguite altre scosse di assestamento, comunque molto forti. Diramato unache ha riguardatol’, con la circolazione ...

Una scossa didi7.9 è stata registrata nel sud della Turchia , non lontano dal confine con la Siria. Il bilancio provvisorio è di oltre trecento morti e un migliaio di feriti , ma il numero ...La Chiesa dell'Annunciazione di Iskenderun, cattedrale cattolica risalente al 19esimo secolo, è stata in gran parte distrutta daldi7.9 che ha colpito il sud est della Turchia provocando almeno 76 morti e 440 feriti. Lo fanno sapere all'ANSA fonti nella comunità cattolica in Turchia.

Ankara, 6 feb. (Adnkronos) - Una violentissima scossa di terremoto di magnitudo 7,9 della scala Richter è stata registrata nel sud della Turchia, al confine con la Siria. Almeno 111 morti e 516 feriti ...Il sisma. Scossa di magnitudo 7.9 nella notte: centinaia di morti e feriti. Sospesa la circolazione ferroviaria per alcune ore in Italia per il timore di maremoti. Una scossa di terremoto di magnitudo ...