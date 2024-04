Rischio ritorno della malaria - l’esperto milanese | ecco perché dobbiamo tenere la guardia alta

La zanzara portatrice della malaria è stata osservata in Italia , in sei diversi siti in provincia di Lecce, a cinquant’ anni dall’ultima rilevazione. L’Anopheles sacharovi è una specie di zanzara del complesso Anopheles maculipennis, vettore storico della malattia che oggi viene comunemente ... Continua a leggere>>

Esiste un Allarme malaria in Italia? La notizia che il calciatore della Fiorentina Christian Kouamé ha contratto un plasmodio malarico non deve in realtà destare preoccupazione. Il contagio è avvenuto infatti in Costa d’Avorio dove il giocatore ha disputato e vinto la Coppa d’Africa con la sua ...

Continua a leggere>>