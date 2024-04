La Terra ha appena ricevuto un messaggio laser dallo Spazio | arriva da 226 milioni di chilometri - ecco cosa contiene

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) Unche ha viaggiato per 226di, una distanza pari a una volta e mezzo quella che ci separa dal Sole, ha stabilito un nuovo record per le comunicazioni ottiche nelloprofondo. Protagonista di questa impresa è la sonda Psyche della Nasa, attualmente in viaggio verso l’omonimo asteroide situato nella fascia principale tra le orbite di Marte e Giove. Un salto tecnologico epocaleQuesto nuovo traguardo rappresenta un passo avanti fondamentale per la tecnologia di comunicazionea bordo di Psyche, chiamata Deep Space Optical Communications (DSOC). Durante i primi test, la distanza percorsa era di “poche” decine didi(circa 80 volte la distanza trae Luna). Ora, invece, ...