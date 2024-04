Grandine e temporali il primo maggio? Le previsioni meteo in Emilia Romagna

Dopo il 25 aprile sono tornati sole e caldo, ma non dureranno a lungo - Le previsioni meteo Primo Maggio 2024 in Italia: torna la pioggia e in alcuni casi anche la grandine. Ecco come sarà il tempo nel ponte del 1° maggio.

Continua a leggere>>

meteo Toscana: soleggiato e caldo ma poi cambia tutto - L’anticiclone manterrà condizioni di stabilità per le prossime 24 ore in Toscana, con prevalenza di bel tempo e temperature in aumento, tanto che martedì saranno possibili punte anche di 27/28°C in pi ...

Continua a leggere>>

meteo in Toscana: primo maggio con pioggia e temperature in calo - Con l'arrivo di maggio è attesa una nuova fase di maltempo che porterà piogge e temporali a partire proprio da mercoledì 1, Festa dei Lavoratori ...

Continua a leggere>>