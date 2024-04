G7 Ambiente - Energia e Clim - prende il via oggi a Venaria

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 29 aprile 2024) Presso la Reggia diReale ha preso il via il G7a, un incontro cruciale per definire azioni concrete per affrontare le sfideatiche, energetiche e ambientali che il nostro pianeta sta affrontando. La riunione ministeriale, guidata dalla Presidenza italiana, si svolgee domani e vede la partecipazione dei ministri competenti di Italia, Francia, Germania, Canada, Stati Uniti, Giappone e Regno Unito. Insieme alla Commissione Europea, rappresentata dai Commissari all’, ala e all’, i ministri si confronteranno su quattro tematiche chiave:a e: focus sulla decarbonizzazione e sulla transizione verso un sistema energetico pulito e ...