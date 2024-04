(Di lunedì 29 aprile 2024) "Mi ha detto che era scoppiata una grande rissa. Io le ho detto di rifugiarsi in un bar. Ma è proprio lì che è". Queste le parole del padreventenneda un proiettile a, sabato sera. Al momento dello sparo la mamma era con lei in videochiamata.

«Ero in videochiamata con mamma quando quell'uomo ha sparato. Ho sentito dolore al piede e ho lasciato cadere a terra il cellulare, mentre lei continuava a chiamarmi dall?altra parte... Continua a leggere>>

I genitori della ragazza colpita a sezze: "Dicono che è stata fortunata. Ma per noi è una follia" - "Mi ha detto che era scoppiata una grande rissa. Io le ho detto di rifugiarsi in un bar. Ma è proprio lì che è stata colpita ". Queste le parole del padre, Alessandro Giraldi, della ventenne colpita

Prima la rissa, poi lo sparo tra la folla: ragazza ferita da un proiettile vagante - Una rissa che per poco non si è trasformata in omicidio: una ventenne è stata ferita da un colpo di pistola esploso tra la folla. Una pallottola vagante

Rissa e sparatoria a sezze, il sindaco:'Trauma per la città' - "Quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica è stato un vero e proprio trauma per la città, un episodio che ci deve far riflettere rispetto ad un problema, quello della sicurezza a sezze, che qu

