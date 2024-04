Bandecchi senza freni tra offese e parolacce | Vi porto in Tribunale - non contate un ca*** E lascia l’aula

(Di lunedì 29 aprile 2024) “Nonun cazzo, viin”. Stefano, sindaco di Terni, si è sfogato in Consiglio comunale contro il centrodestra – in particolare contro Fratelli d’Italia – per aver presentato una mozione di sfiducia nei confronti della presidente Sara Francescangeli. “È contro di lei o contro di me?” ha detto l’imprenditore, condendo il suo intervento die insulti. I lavori dell’assemblea sono stati interrotti. Alla ripresa, la mozione è stata respinta con 11 voti favorevoli e 19 contrari. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Aeroporto dello Stretto, Ripepi su Ryanair: "è tutta una manovra elettorale…"

Stefano bandecchi e Livorno: il rapporto con la città, la visione dei media e la campagna dal basso (Prima parte) - Stefano bandecchi e Livorno: il rapporto con la città, la visione dei media e la campagna dal basso (Prima parte) ...

Europee, bandecchi: “Alternativa Popolare per il cambiamento e il rilancio della Sicilia” - Prosegue la campagna elettorale in camper di Stefano bandecchi in vista delle elezioni europee di giugno. Il segretario di Alternativa Popolare ha fatto tappa in Sicilia questo week end per […] ...

