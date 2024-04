Terrore sull’autobus | minacciano l’autista che scappa dal finestrino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 aprile 2024) Monghidoro, 29 aprile 2024 - La linea dei bus tra Bologna, Monterenzio, Loiano e Monghidoro è finita sotto la lente dei carabinieri per tutelare la sicurezza dei cittadini e degli autisti dei mezzi. L'intensificazione dei controlli è dovuta ad alcuni episodi che hanno interessato queste linee nelle scorse settimane. “Ti ammazzo a coltellate” In particolare, nei giorni scorsi i carabinieri sono intervenuti per bloccare due uomini, un ventiseienne e un ventisettenne, entrambi nigeriani, denunciati per attentato alla sicurezza dei trasporti, interruzione di pubblico servizio e minaccia a incaricato di pubblico servizio. I due ragazzi si trovavano a bordo del bus quando si sono accorti che la corriera non avrebbe fermato in una località dove loro pensavano di poter arrivare. Questo li aveva infastiditi al punto che si erano alzati e avevano iniziato a minacciare di morte ...