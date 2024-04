(Di lunedì 29 aprile 2024) Protagonista dell'episodio il volo LH 456 partito da Francoforte, in Germania, e diretto a Los Angeles, in Usa. A bordo c'erano 326 passeggeri e 19 membri dell'equipaggio ma nessuno fortunatamente è rimasto ferito.

Momenti di tensione e paura per i passeggeri del volo dell’Aer Lingus partito da Venezia e diretto a Dublino, quando l’Airbus A321 si è visto costretto a modificare drasticamente i suoi piani di atterraggio a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Le immagini riprese dal canale YouTube Eu ... Continua a leggere>>

atterraggio da brividi, l’aereo rimbalza due volte sulla pista: il video del Boeing 747 con 350 persone - Un atterraggio decisamente brusco quello vissuto dalle circa 350 persone a bordo di un volo di linea della Lufthansa Airlines ripreso in un video diventato virale sui social nei giorni scorsi. Come si ...

Touch-and-go da brividi per il volo Lufthansa: il Boeing 747 atterra al secondo tentativo - Scioccato il commentatore del canale streaming Youtube Airline Videos Live: "È l'atterraggio più duro, credo, che abbiamo mai visto nella nostra trasmissione" ...

Brasile, aereo atterra in autostrada per un guasto - IL VIDEO - Stanno facendo il giro del web le immagini di un piccolo aereo che effettua un atterraggio forzato sull'autostrada SP 340, nello Stato di San Paolo, in Brasile. Il video è stato girato da un ...

