LIVE MotoGP - Test Jerez 2024 in DIRETTA | primo Di Giannantoni - vola Morbidelli secon -o, Bastianini si porta in quinta posizione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALE PAGELLE DELLA GARA DI IERI L’EDITORIALE DI FEDERICO MILITELLO SU BAGNAIA 14.25 Ritorna in pista anche il vice campione del mondo, Jorge Martin. 14.22 Paolo Bonora spiega il lavoro di Aprilia insu Sky Sport: “Per noi è l’occasione per verificare tutte le problematiche avute durante il weekend. Ci siamo focalizzati sul setting e sull’aerodinamica, con l’obiettivo di aiutare i piloti a trovare quel giusto feeling in ingresso curva e in staccata. Savadori ha continuato il lavoro iniziato nel GP: sul telaio e anche sul motore con soluzioni 2025. Inoltre abbiamo lavorato anche sulla partenza, aspetto sempre più imnte, a cominciare dallain sella“. 14.19 Rientrano i fratelli Marquez, al momento Marc si trova in quarta ...