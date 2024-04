Europee - l’indipendente Tarquinio agita le acque del Pd | A Gaza non un genocidio ma operazione di pulizia etnica

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 29 aprile 2024) Sono evidenti gli attriti interni che la candidatura da indipendente di Roberto Vannacci sta generando nella Lega. Anche nello schieramento opposto, tuttavia, creano fibrillazioni le dichiarazioni di un candidato civico alle. Si tratta di Marco, non iscritto al Partito democratico, che correrà per il Nazareno nella circoscrizione Centro. L’ex direttore di Avvenire, intervistato ai microfoni de L’attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Bardi su Giornale Radio Fm, interviene su questioni di politica estera. E lo fa sconfessando la linea dei Dem circa le forniture di aiuti militari all’Ucraina. «Il Pd cambierà idea sull’invio di armi? Se un partito di sinistra non è in grado di tenere alta l’idea che la politica e la diplomazia valgono più delle armi e che la pace è l’obiettivo da realizzare, ma che cosa sta dicendo al ...