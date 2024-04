L’India si appresta a firmare un accordo commerciale con l’Oman

(Di lunedì 29 aprile 2024) . Nuova Delhi sta cercando di ampliare i suoi legami in Medio Oriente.siunconcerca di espandere i suoi legami in Medio Oriente, dove le crescenti tensioni stanno mettendo a dura prova le principali rotte marittime.

... in Cina e in India, a volte dimenticando che l'Ungheria fa parte ... sui migranti, sugli aiuti all'Ucraina - si appresta a ricevere ...

Continua a leggere>>

... orientato al nazionalismo induista, si appresta a competere per una vittoria rilevante. Le elezioni rivestono una significativa importanza non soltanto per l'India ma per l'intera comunità ...

Continua a leggere>>