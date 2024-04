Maestra Genia nasce dalla volontà di proporre un approccio del tutto nuovo all’insegnamento - partendo dall’uso sempre maggiore dell’Intelligenza Artificiale

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 29 aprile 2024) Conosce perfettamente 30 materie e può aiutare sia gli studenti a prepararsi per un compito in classe, sia i professori fornendo loro metodi innovativi di insegnamento e strumenti utili per organizzare lezioni interattive. Si chiamaed è un’insegnante virtuale che promette di rivoluzionare la scuola del futuro. La felpa “invisibile” che inganna l’intelligenza: come funziona? X ...