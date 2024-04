Il padre dei fratelli Ingebritsen denunciato per abusi in famiglia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) Non è la prima volta che Gjertfinisce sul banco degli imputati a livello mediatico. Stavolta rischia di trovarcisi anche nel senso letterale, perché ildei campioni di atletica norvegesi Jakob, Henrik e Filip Ingebrigtsen è stato accusato di aver abusato di un membro della, del quale non è stata rivelata l’identità. La notizia è stata resa nota dalla Polizia, come riporta l’agenzia di stampa norvegese Ntb che riporta anche le parole dell'avvocato di Gjert Ingebrigtsen: il legale ha detto che il suo cliente respinge le accuse e che "non è d'accordo con il racconto dei fatti su cui si basano le accuse". La polizia ha comunque avviato le indagini sul 58enne Gjert.è ildi Henrik (33 anni), Filip (31) e Jakob (23), dei quali è stato allenatore per molti ...