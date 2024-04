Cina | Pechino accelera per creare hub internazionale di innovazione tech

(Di lunedì 29 aprile 2024), 29 apr – (Xinhua) – Il Zhongguancun Forum 2024 si e’ concentrato su settori all’avanguardia, dall’intelligenza artificiale alle scienze della vita e ai nuovi materiali. I partecipanti hanno visto l’evento come un’ottima piattaforma per esplorare le ultime tendenze del settore e cercare potenziali partner. Agenzia Xinhua

Tesla, collaborazione con Baidu per portare la Full Self Driving in cina - L'introduzione della Full Self Driving potrebbe consentire a Tesla di rilanciare le vendite all'interno del Paese.

Perché Elon Musk è andato in cina - L'imprenditore lavora per l’approvazione del governo cinese all’introduzione nel paese da parte di Tesla di sistemi avanzati di assistenza alla guida ...

Tesla corre in Borsa: Musk accelera sull’introduzione della guida autonoma in cina - Tesla ha venduto più di 1,7 milioni di auto in cina da quando è entrata nel mercato un decennio fa e la fabbrica di Shanghai è la più grande a livello globale ...

